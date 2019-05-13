Джастін Тімберлейк став доктором наук

Нагородження відбулося в університеті Бекрлі, штат Каліфорнія. Знімком Джастін Тімберлейк поділився з шанувальниками у соцмережі.

Відомий американський поп-співак Джастін Тімберлейк повідомив у своєму Instagram, що отримав ступінь доктора наук за "внесок у музичну індустрію і тривалий глобальний вплив".

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Артист вийшов на сцену разом з Міссі Еліот в мантіях для отримання офіційних документів на підтвердження докторського ступеня.

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