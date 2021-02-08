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Брітні Спірс розповіла, як ставиться до пісні Тімберлейка, присвяченій їй
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Ліричний трек Cry Me A River став дуже значущим в сольній кар'єрі Джастіна Тімберлейка і зробив його ще більш популярним, адже в ньому виконавець без прикрас розповідає про свій роман з Брітні Спірс.
Днями відбулася прем'єра документального фільму Framing Britney Spears про опіку над співачкою. І після перегляду картини фанати обрушилися з критикою на колишнього співачки Джастіна Тімберлейка.
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Шанувальники Брітні відразу закидали негативними коментарями Джастіна, але його екскохана закликала їх не робити цього, адже вона не тримає зла на колишнього.
"Вона не сердиться на Джастіна через те, що він зробив або сказав колись. Вона відчуває, що вони були молоді і закохані, і обидва робили дурниці, коли були разом. Коли вони розійшлися, вона була вбита горем, але зараз вона не думає про це. Вона щаслива і щаслива за нього", – поділився інсайдер.
При цьому багато хто припускає, що Джастін звинуватив Брітні в зраді, коли після розставання випустив свій хіт Cry Me A Rive. У кліпі двійник Брітні страждає від наслідків невірності.
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