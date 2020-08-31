Білл Гейтс спік торт з портретом свого друга-мільярдера: відео

Американський підприємець, філантроп, один із засновників компанії Microsoft Білл Гейтс привітав свого друга Воррена Баффета з 90-річчям. Мільярдер спік для іменинника торт, зняв процес на відео і опублікував у своєму Twitter.

Так, на ролику видно, як мільярдер Білл Гейтс готує торт, а в кінці хвилинного відео показує, що у нього вийшло. А вийшов смаколик з портретом Баффета.

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"З 90-річчям, Воррен", – підписав публікацію Гейтс.

Воррен Баффет входить в десятку найбагатших людей планети. У квітні його статки оцінювалися у 67,5 мільярда доларів. Білл Гейтс займає в цьому списку друге місце зі статком у 98 мільярдів доларів.

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