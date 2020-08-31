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Незвичайний знімок Шевченка з тренування збірної України підірвав мережу

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Андрій Шевченко - фото 1
Андрій Шевченко / instagram

Легенда українського футболу Андрій Шевченко викликав справжній фурор в мережі новим знімком з тренування. Шанувальники оцінили фізичну форму спортсмена.

Андрій Шевченко своєю новою фотографією, яка була зроблена під час тренування національної команди, вразив користувачів мережі. Крім того, головний тренер збірної України з футболу зібрав безліч захоплених коментарів.

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Фотографу вдалося зловити момент стрибка Андрія Шевченка, який створює ілюзію того, що йому непідвладна гравітація. Юзери з захопленням коментували кадр, який спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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