Ліндеманн відзначився зухвалою витівкою у Чорнобилі, порушивши заборони Зони відчуження

Фронтмен популярного німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн відзначився сміливою і водночас забороненою витівкою у Чорнобильській зоні відчуження.

Так, Тілль Ліндеманн зімітував на фото катання на каруселях в парку атракціонів міста Прип'ять, попри сувору заборону торкатися до предметів у Зоні відчуження. Знімками артист поділився на особистій сторінці в Instagram у розділі сторіс.

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Відзначимо, що згідно з правилами відвідування Чорнобильської зони, туристам заборонено контактувати з предметами інфраструктури та побуту, зокрема, існує і заборона щодо парку атракціонів в Прип'яті через серйозно підвищений радіаційний фон.

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