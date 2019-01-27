Джамала зворушила шанувальників ніжним фото з сином

На час відпустки свого синочка батьки залишили під нагляд бабусь / LeMonade.style

Співачка Джамала мило обіймає синочка на новому фото.

Українська виконавиця Джамала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим нещодавно повернулися з відпочинку на острові Маврикій.

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На час відпустки свого синочка батьки залишили під нагляд люблячих бабусь. Однак, Джа так встигла за 2 тижні скучити за Еміром-Рахманом, що тепер буквально не випускає малюка зі своїх рук, та й сам хлопчик не відходить від мами ні на крок.

На своїй сторінці в Інстаграм співачка опублікувала спільну ніжну фотографію з синочком, а також залишила зворушливий підпис до посту. "Кожен день – день обіймів. Приблизно так ми ходимо вже другий день".

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