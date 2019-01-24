Без макіяжу: Джамала показала фото зі спортзалу

Українська співачка Джамала потішила прихильників своїм природним виглядом без ідеальної зачіски та макіяжу.

35-річна популярна співачка Джамала встигає не лише займатись кар'єрою та родиною, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Та за харизматичною виконавицею стежать понад 641 тис. осіб, адже Джа не соромиться ділитись майже всім, що з нею трапляється.

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Нещодавно красуня опублікувала буденний кадр із залу у спортивній формі, без макіяжу та укладки.

"Рішуче налаштована пережити цю зиму", – відзначила зірка в описі. А фанати із захватом засипали Джамалу компліментами, адже вона виглядає чудово і без косметики.

instagram.com/jamalajaaa

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