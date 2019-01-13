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Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Джамала вразила спокусливим знімком у купальнику

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Джамала з сім'єю вирушила на свята на сонячний Маврикій - фото 1
Джамала з сім'єю вирушила на свята на сонячний Маврикій / LIGA.net

Співачка Джамала опублікувала яскраве пляжне фото з новорічного відпочинку.

Відома українська співачка, переможниця Євробачення, а з недавніх пір - ще молода мама, Джамала часто тішить шанувальників новинами свого творчого життя в Instagram.

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Так, на новій фотографії, яка з'явилася в акаунті знаменитості, вона позує сидячи з коктейлем на території готелю. Відомо, що Джамала з сім'єю вирушила на свята на сонячний Маврикій. На фото артистка з'явилася в чорному купальнику, який підкреслює підтягнуту фігуру і оголює стрункі ніжки. Джамала сидить у величезному плетеному кріслі на сонячній терасі зі склянкою зеленого напою. Її волосся мокре і спадає на спину, а на обличчі сонцезахисні окуляри і сяюча усмішка.

У підписі до фотографії Джамала написала: "Приємного проведення часу!". Геолокація до фотографії свідчить про те, що артистка відпочиває у чотиризірковому готелі Club Med La Pointe aux Canonniers.

Джамала вразила спокусливим знімком у купальнику - фото 300866
Джамала вразила спокусливим знімком у купальнику

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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