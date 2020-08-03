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Джамала зворушила мережу знімком з крихітним сином
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Популярна українська співачка Джамала вирішила не відмовлятися від відпустки і показала, як проводить літні канікули з сім'єю в Мармарисі.
Так, Джамала, яка 19 червня стала мамою вдруге, порадувала шанувальників на сторінці в Instagram зворушливим фото. Артистка опублікувала теплі сімейні знімки з Туреччини.
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Зараз зірка разом з усією своєю родиною – чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим, півторамісячним малюком Селімом-Гірай і старшим сином Еміром-Рахманом відпочиває в Мармарисі. На новому знімку 36-річна виконавиця позує у воді, тримаючи крихітного сина в руках.
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