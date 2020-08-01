Українська модель з рекордно великим бюстом знялася у крихітному бікіні

Модель plus-size з України Міла Кузнєцова показала відверте фото у соцмережі. Шанувальники у захваті від красуні!

Міла Кузнєцова – відома українська модель плюс-сайз, блогерша і володарка бюста 13-го розміру. Дівчина брала участь в конкурсі Miss Universe Plus Size 2019 року. А на її обліковий запис в Instagram підписано понад 550 тисяч осіб, яких вона балує яскравими фото і відео зі свого життя.

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Так і цього разу красуня показала незвичайний знімок, на якому з'явилася в сміливому образі. На новому фото Міла відображена на відпочинку, вона стоїть по щиколотки у воді. На пляж красуня прийшла в сексуальному крихітному бікіні, яке ледь утримує її пишні принади.

Її волосся розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж. Модель позує боком до камери, вона повернула голову і кокетливо дивиться в об'єктив. Захоплені фанати не пройшли повз, і почали активно обговорювати публікацію дівчини.

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