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Леся Нікітюк позувала у купальнику, але щось пішло не так
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Свій марафон продовжує телеведуча Леся Нікітюк. Вона так само, як і її колега Соломія Вітвіцька, розповідає про найцікавіші місця в Україні, де їй вдалося побувати цього літа.
Днями Леся публікувала фото і показувала, як в яскравому салатовому купальнику позувала сидячи в старому дерев'яному човні. Фото було зроблено на тлі красивого заходу.
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На задньому фоні стоїть якийсь чоловік, про нього ведуча написала в підписі: "Позначайте чоловіка в коментах, який робить так само (Богданович, ми тебе обожнюємо)".
Нікітюк розповіла, що зараз вона на озері Світязь. Це найглибше озеро і найбільше за площею карстового походження в Україні. Входить до складу Шацького природного національного парку. Скоріш за все, у Лесі Нікітюк та її команди там були заплановані зйомки.
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