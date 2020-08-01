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Леся Нікітюк позувала у купальнику, але щось пішло не так

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Свій марафон продовжує телеведуча Леся Нікітюк. Вона так само, як і її колега Соломія Вітвіцька, розповідає про найцікавіші місця в Україні, де їй вдалося побувати цього літа.

Днями Леся публікувала фото і показувала, як в яскравому салатовому купальнику позувала сидячи в старому дерев'яному човні. Фото було зроблено на тлі красивого заходу.

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На задньому фоні стоїть якийсь чоловік, про нього ведуча написала в підписі: "Позначайте чоловіка в коментах, який робить так само (Богданович, ми тебе обожнюємо)".

Нікітюк розповіла, що зараз вона на озері Світязь. Це найглибше озеро і найбільше за площею карстового походження в Україні. Входить до складу Шацького природного національного парку. Скоріш за все, у Лесі Нікітюк та її команди там були заплановані зйомки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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