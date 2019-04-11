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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Джамала здивувала стильним образом у Києві

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Артистка на сторінці в Instagram похвалилася обновками - фото 1
Артистка на сторінці в Instagram похвалилася обновками / bestin.ua

Співачка Джамала, яка нещодавно відсвяткувала перший день народження сина, продемонструвала стильний весняний образ.

Джамала показала, як носити сукню з кросівками.

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Артистка на сторінці в Instagram похвалилася обновками. Для прогулянки по Києву Джамала вибрала зелену сукню з квітковим принтом від українського бренду MustHave і червону джинсову куртку.

Наряд з тонкими зав'язками збоку за дві тисячі гривень виконавиця доповнила кедами від Adidas. Футболка в поєднанні з кросівками – тренд, який не виходить з моди вже другий рік.

Джамала здивувала стильним образом у Києві - фото 320580

Джамала здивувала стильним образом у Києві - фото 320581

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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