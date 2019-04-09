Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Гра престолів

Пісня Джамали увійшла в ТОП-10 британських чартів

  • 14
Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Композиція популярної української співачки Джамали "Solo" увійшла в ТОП-10 двох британських чартів. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Так, пісня "Solo", яка була представлена 1 лютого цього року, посіла у британських чартах хороші місця. Під британськими чартами маються на увазі Upfront Club 30, де сингл зайняв 7 місце, а також Commercial Pop Top 30, де її результат – 8 позиція.

І ще: Alyona Alyona – Пушка: слухайте перший альбом української реп-зірки

Крім того, Джамала анонсувала вихід кліпу на композицію, який повинен відбутися в травні поточного року.

Слухати онлайн пісню Джамала – Solo:

Читайте також: У США відбувся найкоротший концерт: він тривав 28 секунд

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • Вчора, 12:13
  • 403
ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
  • Вчора, 19:04
  • 1289
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 464
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз