Пісня Джамали увійшла в ТОП-10 британських чартів

Композиція популярної української співачки Джамали "Solo" увійшла в ТОП-10 двох британських чартів. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Так, пісня "Solo", яка була представлена 1 лютого цього року, посіла у британських чартах хороші місця. Під британськими чартами маються на увазі Upfront Club 30, де сингл зайняв 7 місце, а також Commercial Pop Top 30, де її результат – 8 позиція.

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Крім того, Джамала анонсувала вихід кліпу на композицію, який повинен відбутися в травні поточного року.

Слухати онлайн пісню Джамала – Solo:

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