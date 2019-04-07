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Джамала відверто розповіла про відносини з MARUV

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Джамала розповіла, що допомагала MARUV порадами - фото 1
Джамала розповіла, що допомагала MARUV порадами / Clutch

Співачка Джамала розповіла про те, як проходив нацвідбір на Євробачення 2019. Зірка зізналася, що допомогла MARUV.

Конкурс проходив в дуже напруженій атмосфері. За словами співачки, вона не впевнена, що погодилася б стати суддею, якби знала, в яких умовах буде проходити відбір.

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Виконавиця зізналася, що їй дуже подобалася пісня переможниці нацвідбору MARUV, навколо якої пізніше і розгорівся серйозний скандал. За словами Джамали, вона вболівала саме за цю пісню.

Співачка також розповіла, що допомагала MARUV порадами, а в фіналі саме її бек-вокалістки виступали в номері. "Я говорила їй, що мені дуже хочеться, щоб вона була богинею в цій пісні. Так, ти дуже добре танцюєш, але, все ж, конкурс Євробачення пісенний конкурс. І вона прислухалася, вона багато чого зробила. Вона додала гітару, про яку я сказала, що це буде виглядати сексуально. Я вболівала за цю пісню, вона мені подобалася", – розповіла Джамала.

До речі, дивіться новий кліп MARUV на пісню Siren Song:

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Джерело: politeka
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