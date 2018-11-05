Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Джамала здивувала шанувальників новим іміджем

  • 75
Джамала - фото 1
Джамала / Instagram

Українська співачка кардинально змінила свій зовнішній вигляд, перефарбувавши і обрізавши волосся. Блондинкою Джамала сподобалася не всім шанувальникам.

Популярна українська співачка Джамала постала перед шанувальниками у новому образі. Знімки зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Полякова показала новий спокусливий знімок з відпочинку

Співачка в неділю, 4 листопада, виступила на 11 прямому ефірі шоу Танці з зірками. На сцені шоу Джамала з'явилася в оновленому образі. Артистка підстригла волосся у коротке каре і пофарбувалася у світлий колір.

Блондинка Джамала вибрала для виступу сріблястий блискучий брючний костюм і накидку у вигляді лампасів на плечі.

Читайте також: Остапчук розповів, як заробляв в студентські роки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5905
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Джамала