Джамала здивувала шанувальників новим іміджем

Українська співачка кардинально змінила свій зовнішній вигляд, перефарбувавши і обрізавши волосся. Блондинкою Джамала сподобалася не всім шанувальникам.

Популярна українська співачка Джамала постала перед шанувальниками у новому образі. Знімки зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка в неділю, 4 листопада, виступила на 11 прямому ефірі шоу Танці з зірками. На сцені шоу Джамала з'явилася в оновленому образі. Артистка підстригла волосся у коротке каре і пофарбувалася у світлий колір.

Блондинка Джамала вибрала для виступу сріблястий блискучий брючний костюм і накидку у вигляді лампасів на плечі.

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