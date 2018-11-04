Полякова показала новий спокусливий знімок з відпочинку

Українська співачка Оля Полякова продовжує радувати своїх шанувальників новими фото з відпочинку.

Популярна українська співачка Оля Полякова показала підписникам нові відверті фото з відпочинку на Мальдівах. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

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"Доброго ранку! Ще добу і повертаємося до реальності", – сказала вона.

На опублікованому фото Полякову можна помітити у відвертому купальнику. Це стало причиною емоційних коментарів з боку шанувальників виконавиці.

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