Остапчук розповів, як заробляв в студентські роки

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розповів Каті Осадчій у програмі "Світське життя" про студентське життя.

Популярний український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук розповів, як примудрявся "заробляти" в студентські роки.

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"Коли ми вчилися в університеті, а там було великий п'ятиповерховий будинок, то весь верхній поверх звільняли, і туди заселяли хасидів. Ми продавали шапки-вушанки їм", – сказав він.

Більш того, Остапчук уточнив, що в його рідному місті Умані навіть є цілий район, на якому все написано на івриті.

"У нас в Умані є район, де все написано на івриті. Якщо ви не бачили, там навіть білборд такий був", – підкреслив Остапчук.

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