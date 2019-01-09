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Джамала здивувала фігурою в стильному купальнику

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Співачка зараз у прекрасній формі - фото 1
Співачка зараз у прекрасній формі / instagram

Популярна українська співачка Джамала, яка 9 місяців тому народила первістка, похвалилася стрункою фігурою.

На своїй сторінці в Instagram співачка Джамала поділилася знімками, зробленими під час сімейного відпочинку на острові Маврикій.

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Співачка позує біля басейну в чорному бікіні і спідниці в тон. Шанувальники відзначили, що співачка зараз у прекрасній формі, незважаючи на те, що нещодавно стала мамою. "Красуня, стройняшка!", "Ідеальна фігура, ніколи не дивіться на інших, ви прекрасні і без цього", "Яка у вас фігура, чудо", "Дуже красива Джа", "Боже мій, яка ви худенька", – пишуть коментатори.

Українська співачка кардинально змінила свій зовнішній вигляд, перефарбувавши і обрізавши волосся. Блондинкою Джамала сподобалася не всім шанувальникам.

Читайте також: Джамала – The Great Pretender: дивіться новий ефектний кліп співачки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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