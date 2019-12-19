Джамала випустила 2 проникливі колискові: співайте ці пісні для сина чи донечки

Спеціально до Дня Святого Миколая Джамала випустила авторську колискову у двох версіях – для хлопчиків і дівчаток. Пісні під назвами "Спи, мій принце, спи" і "Спи, принцесо, спи" зачаровують своєю мелодійністю!

Автором музики і слів колискових виступила сама Джамала, яка в березні 2018 року вперше стала мамою. За словами артистки, ідея написати такі пісні виникла в неї на п'ятому місяці вагітності.

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"Я подумала, що у мого сина повинна бути своя власна колискова, причому така, щоб український мелос вгадувався в ній безпомилково. Так з'явилася "Спи, мій принце, спи". Саме сьогодні, в день, коли всі дітки в Україні знаходять під подушками подарунки і солодощі, я вирішила зробити їм подарунок і від себе теж. Я дарую свої колискові хлопчикам і дівчаткам, щоб вони солодко спали і бачили тільки добрі й світлі сни", – поділилась Джа.

Колискова для сина "Спи, мій принце, спи"

Спи, мій принце, спи,

Хай тобі насняться сни, спи.

Спи, мій мрійник, спи,

Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, мій хлопчик, спи,

Сильний, мудрий, мій синочку, спи.

Мій хоробрий син, ти пройдеш всі перешкоди, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Колискова для донечки "Спи, принцесо, спи"

Спи, принцесо, спи,

Хай тобі насняться сни, спи.

Спи, мрійниця, спи,

Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, красуня, спи,

Добра, лагідна, вродлива, спи.

Моя донька, спи, ніжністю всіх зачаруєш ти, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

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