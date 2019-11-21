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Джамала представила кліп на саундтрек нового фільму Ціна правди: потужне відео

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Прем'єра пісні Джамали - фото 1
Прем'єра пісні Джамали

Співачка Джамала випустила нову пісню "Ціна правди", яка стала саундтреком однойменного біографічного фільму про журналіста Гарета Джонса. Дивіться проникливий кліп, від якого мурашки по шкірі!

Фільм "Ціна правди" вийде у прокат уже 28 листопада. Біографічна драма заснована на реальних подіях, які розгортались в Україні в 1933 році. Тоді в СРСР приїхав радник прем'єр-міністра Великобританії та журналіст Гарет Джонс, який хотів взяти інтерв'ю у Сталіна. Але його нова знайома Ада Брукс відкриває йому очі на те, що відбувається у Союзі. Ризикуючи власним життям, Гарет Джонс робить репортаж про Голодомор в Україні.

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Ця історія й надихнула співачку Джамалу на створення українського саундтреку до стрічки.

"Мене вразила історія, що послужила основою для картини. Події фільму розгортаються під час одного з найбільш трагічних періодів, який замовчувався десятиліттями. У центрі оповідання звичайний журналіст, який проявляє справжній героїзм, щоб донести інформацію про Голодомор до світової громадськості. Як ми знаємо, люди, які не бояться і борються за правду, платять за це високу ціну. Мені близька ця ідея, вона багато в чому перегукується з моєю творчістю", – поділилась Джамала.

Дивитись онлайн кліп Джамали – Ціна правди:

Режисером відео виступила Катя Царик, а оператором Юрій Король, який працював над українськими повнометражними стрічками "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Незламна"та інші. У зйомках взяли участь музиканти оркестру "Віртуози Києва".

Текст і слова пісні "Ціна правди"

На губах сплять слова
Крає їх темрява
Світ осліп і оглух
Ти один. Серед мовчання

Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся -
То є шанс не піти у небуття.

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Ти – герой

У всього є ціна.
І заплатять сповна
За усіх, хто пішов.
Ти один знаєш правду цю

Твій голос – голоси німих.
Коханих, ніжних, незламних.
Без тебе не почують їх.
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся –
То є шанс не піти у небуття

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Світ осліп
Сплять слова
Ти – один

Тобі навіщо сни чужі?
Там біль і мука назавжди
Чом не лишився на межі?
Прошу, зроби цей крок останній

Сподівайся
Без надій – так влаштоване життя.
Не здавайся -
То є шанс не піти у небуття

Сподівайся
правда йде
її не перемогти
Не здавайся
Можеш стати героєм саме ти

Джамала - фото 369410
Джамала

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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