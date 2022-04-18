Джамала та Kalush Orchestra разом заспівали "Стефанію" – відео

Гурт Kalush Orchestra здивував прихильників несподіваним дуетом зі співачкою Джамалою. І таке виконання "Стефанії" теж заслуговує на увагу!

Під час препаті Євробачення-2022 у Мадриді гурт Kalush Orchestra разом з Джамалою влаштували чудову пісенну колаборацію, виконавши хіт "Стефанія" прямо у гримерній на тлі українського прапора. Учасники найвідомішого музичного конкурсу поділились відповідним роликом в інстаграмі.

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Такі короткі зустрічі зараз дуже особливі. Kalush Orchestra, вірю, зовсім скоро святкуватимемо нашу перемогу. Вдома. Друзі, будь ласка, підтримуйте гурт! Їхня робота зараз – велика справа, – відзначила Джамала.

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