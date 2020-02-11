Пишнотіла модель Ешлі Грем показала, як виглядає через місяць після пологів

Відома американська plus size модель Ешлі Грем поділилася з шанувальниками знімком, на якому показала, як виглядає після пологів. Крім цього, 32-річна красуня відверто розповіла про справжнє материнство.

На свіжому знімку відома plus size модель Ешлі Грем позує у зручній білизні для вагітних, без макіяжу і з волоссям, зібране у пучок. Крім того, у кадрі можна помітити, що у дівчини неголені пахви. Судячи з фото, модель ще не повернулася у попередню форму після пологів. І у коментарі під знімком дівчина розповіла, як насправді бути мамою.

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"Підніміть руку, якщо ви не знали, що будете змінювати свої власні підгузники. Після стількох років в моді я ніколи не могла припустити, що одноразова спідня білизна буде моїм улюбленим предметом одягу, але вуаля! Ніхто не говорить про процес відновлення, через який проходять молоді мами. Народ, я хотіла показати вам, що це не веселка і метелики! Це було важко", – написала Ешлі на своїй сторінці в Instagram.

Підписники захопилися сміливістю моделі і написали їй багато позитивних слів підтримки у коментарях під фото.

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