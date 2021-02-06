Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Джамала розповіла, як худне на рибі і овочах

  • 13
Джамала - фото 1
Джамала / instagram

За два тижні правильного харчування і тренувань співачка Джамала побачила на вагах тільки мінус 800 грамів. Але вона не засмучується.

Артистка була незадоволена пишними формами, – результатом вагітності.

І ще: Джамала кардинально змінила імідж і здивувала фанатів

За її словами вона важить майже 70 кг і відчуває себе некомфортно. При цьому Джамала зізналася, що активно бореться із зайвою вагою і показала фоловерам свій звичайний раціон харчування. Переважливі компоненти зіркового меню риба і овочі.

Ефективний раціон був розроблений особистим дієтологом Джамали, в нього входять: риба, салат, авокадо, гречка, редис, філе курки, овочі гриль. Продукти, рекомендовані зірці, багаті білком і мають низьку калорійність. Джамала підкреслила, що дуже задоволена результатами раціону і їй вже вдалося позбутися зайвого жиру. Допоміг у цьому і регулярний спорт. Співачка впевнена, що їй би вдалося досягти кращого результату, якби її сон складав понад 5 годин.

Це цікаво: Джамала розчулила мережу ніжними архівними фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2145
Визначено найпопулярніші кольори авто серед українських водіїв
  • 18 cічня, 12:46
  • 144
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 293
Загрузка...
Новини