Джамала розповіла, як худне на рибі і овочах

За два тижні правильного харчування і тренувань співачка Джамала побачила на вагах тільки мінус 800 грамів. Але вона не засмучується.

Артистка була незадоволена пишними формами, – результатом вагітності.

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За її словами вона важить майже 70 кг і відчуває себе некомфортно. При цьому Джамала зізналася, що активно бореться із зайвою вагою і показала фоловерам свій звичайний раціон харчування. Переважливі компоненти зіркового меню риба і овочі.

Ефективний раціон був розроблений особистим дієтологом Джамали, в нього входять: риба, салат, авокадо, гречка, редис, філе курки, овочі гриль. Продукти, рекомендовані зірці, багаті білком і мають низьку калорійність. Джамала підкреслила, що дуже задоволена результатами раціону і їй вже вдалося позбутися зайвого жиру. Допоміг у цьому і регулярний спорт. Співачка впевнена, що їй би вдалося досягти кращого результату, якби її сон складав понад 5 годин.

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