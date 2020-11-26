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Холостячка Топ-модель по-українськи

Джамала розчулила мережу ніжними архівними фото

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Співачка Джамала поділилася трепетними кадрами з чоловіком, позуючи в полі. Шанувальники у захваті від таких граних знімків!

Не так давно знаменитість оголосила про радісну новину – вони з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим чекають на другу дитину.

І ще: Джамала кардинально змінила імідж і здивувала фанатів

Малюк з'явився на світ 19 червня, хлопчика назвали Селім-Гірай. Варто відзначити, що парочка також виховує 2-річного сина Еміра-Рахмана.

Так, артистка виставила яскраву серію архівних кадрів зі своїми найріднішими людьми: чоловіком і двома маленькими красенями-синами, один з яких був ще в животику у зіркової мами. Дружна сім'я позувала в полі серед золотих колосків, а самій Джамалі навіть вдалося змінити відразу два вбрання. Красуня зізналася, що останнім часом багато її знайомих оголошують про вагітність і зірка вирішила поміркувати, що ж стало причиною такого бейбі-буму. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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