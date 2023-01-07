Джамала презентувала нову запальну пісню "Новий рік з тобою"

Трек "Новий рік з тобою" – черговий сингл в кар'єрі Джамали, який потішив її слухачів та фанатів. Слухайте й ви таку святкову новорічну музичну роботу від Джа!

Прем'єра треку "Новий рік з тобою" від співачки Джамали відбулася 5 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

І ще: Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"

Джамала та її нова пісня отримали такі схвальні відгуки від слухачів: "Дякую за позитивні 3 хвилинки. Так потребуємо зараз нотки натхнення", "Джамала – сильна красива жінка. Її сила в тому, що в цей важкий і складний час вона продовжує робити свою музику і співати її", "Стильна композиція", "Крута пісня" тощо.

Слухати пісню Jamala – Новий рік з тобою:

Слова пісні Jamala – Новий рік з тобою:

В цей ранковий час

Він прийшов до нас

Було все. І ретроград,

І казковий спогад

Я тебе знайшла

Хоча хотіла

Щось зрозуміле —

Нову машину

Хахаха хахаха

Хахаха хахаха

Слухай!

Новий рік з тобою —

Саме те, що мені треба

Хочу танцювати

Цілуватись просто неба

Новий рік з тобою —

Саме те, що мені треба

Хочу танцювати

Цілуватись просто неба

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Всі чекають див

Під ялинкою

Мов опівночі почнеться

Нове життя

Знов солодке в ділі

А ти ж хотіла

Красиве тіло

І на Мальдіви

Хахаха хахаха

Хахаха хахаха

Слухай!

Новий рік з тобою —

Саме те, що мені треба

Хочу танцювати

Цілуватись просто неба

Новий рік з тобою —

Саме те, що мені треба

Хочу танцювати

Цілуватись просто неба



Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Самба!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

Новий рік прийшов. Новий рік!

До теми: Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку