Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку

Dima PROPOKOV та Настя Балог зворушливо заспівали "Добрий вечір тобі, пане господарю". Найвідоміша українська колядка зазвучала по-новому в сучасному аранжуванні в виконанні молодих артистів, за участю народного ансамблю "Kalyna Ukrainian folk group".

Співати колядки – важливо, адже саме в них закладено справжнє різдвяне диво. Над аранжування працював відомий саундпродюсер Вадим Лисица (FOXXSTUDIOS), який і створив справжню музичну магію.

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Колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю" співають по всій Україні. Це одна із найпоширеніших різдвяних пісень, тому ми вибрали саме її, щоб молоде покоління не забували справжні українські традиції. Ми маємо їх прославляти", – поділився Dima PROKOPOV.

Артисти запросили військових музикантів долучитись до зйомок відео. Оскільки, неможливо уявити наше життя сьогодні без цих людей. Завдяки військовим ми маємо змогу святкувати Різдво в вільній країні, за нашими традиціями.

З початком війни Різдво не зникло, а навпаки – це свято ще більше об'єднає всіх нас за родинним столом. На жаль, не всіх офлайн, але в час цифрових технологій це можна зробити онлайн. Слова з колядки "Вся наша родина – славна Україна" – за 2022 рік отримали зовсім інший сенс, тепер це дійсно так і є. Українці єдині, як ніколи. Зовсім скоро нас чекає велика ПЕРЕМОГА", – поділилась Настя Балог.

Слухати пісню Dima PROKOPOV & Настя Балог (feat. Kalyna Ukrainian folk group) – Добрий вечір тобі:

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