На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"
-
- 118
Спільна музична робота Сергія Лазановського, колективу "7TEEN'S" та Анастасії Марків зворушила слухачів – артисти заспівали повстанську колядку "Сумний Святий Вечір". Слухайте і ви цю щемливу колядку!
"Сумний Святий Вечір" була створена у 40-х роках за мотивами іншої колядки – "Нова радість стала". Сучасним виконанням музиканти поділилися під час того, як лунала повітряна тривога... "В двадцять третім році..."
І ще: Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку
І якщо тоді ця коляда оспівувала репресії, які пережили українці від радянського окупаційного режиму. То зараз ми хочемо розказати про ті події, які переживаємо. Це не просто наша спільна робота. Це історія, яку потрібно відчути кожному українцю. "Сумний Святий Вечір" – це про наші реалії, сум, який наразі живе всередині кожного із нас. Ми зараз є свідками великих історичних подій. І хочемо, щоб пам'ять про них залишилась у майбутніх поколінь", – йдеться в описі до музичної прем'єри.
Слухати пісню Сергій Лазановський|RIDNYI & 7TEEN'S & Настя Марків – Сумний Святий Вечір:
До теми: Військові колядки, які захисники України співають уже понад 50 років – щемка добірка
- 07 січня
-
19:33Володимир Ярославський створив смак українського Різдва: авторський рецепт куті
-
18:36Відтепер в Україні доступна мапа замінованих територій
-
17:348 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
16:39Чотири золотих правила відновлення після свят
-
15:39Джамала презентувала нову запальну пісню "Новий рік з тобою"
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
14:26Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"
-
13:31МОЗ запускає для українців систему обліку ліків e-Stock
-
12:29Експерти пояснили, чи допоможе аскорбінка запобігти застуді
-
11:30Традиційна українська страва ковбаса з драчкою – рецепт від Клопотенка
-
10:21Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку
-
09:22Як правильно побажати доброго ранку людині, яка вам подобається
- 06 січня
-
20:20Картинки з Різдвом Христовим 2023 – різдвяні відкритки і листівки
-
19:30Привітання з Різдвом 2023 в прозі – побажання своїми словами
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:377 січня 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:29З Різдвом Христовим 2023 – красиві привітання українською на свято
-
16:33Погода 7 січня в Україні – синоптикиня розповіла, що очікувати на Різдво
-
15:31Військові колядки, які захисники України співають уже понад 50 років – щемка добірка
-
14:30З Різдвом Христовим 2023 – оригінальні смс привітання на свято
-
13:25Вітання зі Святим вечором 2023 – побажання смачної куті у прозі
-
12:34Колядки для дітей – 20 найкращих українських пісень на Різдво – тексти і відео
-
11:30Картинки зі Святим вечором 2023 – вітальні листівки і відкритки на Святвечір
-
10:41Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво – тексти і відео
-
09:43Привітання з Святою вечерею – найкращі побажання на Святвечір 2023
- 07 січня
-
18:36Відтепер в Україні доступна мапа замінованих територій
-
14:26Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"
-
10:21Dima PROKOPOV, Настя Балог та ансамбль "Калина" переспівали найвідомішу українську колядку
- 06 січня
-
19:30Привітання з Різдвом 2023 в прозі – побажання своїми словами
-
15:31Військові колядки, які захисники України співають уже понад 50 років – щемка добірка
-
10:41Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво – тексти і відео
- 05 січня
-
19:40Різдвяна зірка для Вертепу своїми руками – ідеї, як зробити звізду на Коляду
-
18:48Коли колядують, щедрують, посівають в Україні на різдвяні свята 2023 – дати
-
14:48Інтерв'ю з Максом Міллером: про волонтерство під час війни, шлях у дрифті та "проєкт мрії"
-
09:45Військовий скрипаль Moisei зіграв у звільненому Ізюмі та зворушив мережу
- 04 січня
-
18:34Китайський гороскоп на 2023 рік Водяного Кота (Кролика) для всіх знаків зодіаку
-
14:40Київ визнали найкращим містом світу 2023 – рейтинг міст від Resonance
-
10:32У Київському зоопарку показують незвичайні породи кроликів як символ 2023 року
- 03 січня
-
18:29Я відчуваю тебе: Оксана Муха та Іван Леньо виконали саундтрек до фільму "Щедрик"
-
14:31Starbucks показав, як змінювався дизайн їхнього новорічного стаканчика за останні 25 років
-
10:33У Києві посеред зими розквітли сакури (ФОТО)
- 02 січня
-
18:32Вірші на Різдво 2023 для дітей – найкращі різдвяні віршики на Коляду
-
14:34Рейтинг ТОП 10 найкращих ялинок у світі від BBC, київська – на 5 місці
-
10:31За 5 хвилин: як прокидатися зранку із задоволенням
- 01 січня
-
18:36У Держспецзв'язку пояснили, як працює функція авіарежиму в телефоні
-
14:30Погода у січні 2023 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
10:36Музичний різдвяний фільм "Колядки на Кудрявці" – слухайте автентичні колядки від зірок
- 31 грудня
-
18:32Напередодні Нового року Оля Полякова презентувала музичний хіт "Чарівні Очі"
-
14:25Картинки з Новим роком 2023 – найкращі новорічні листівки і відкритки
-
08:52Погода на Новий Рік 2023: прогноз синоптиків на 31 грудня та 1 січня