Лазановський, 7TEEN’S та Настя Марків вразили виконанням колядки "Сумний Святий Вечір"

Спільна музична робота Сергія Лазановського, колективу "7TEEN'S" та Анастасії Марків зворушила слухачів – артисти заспівали повстанську колядку "Сумний Святий Вечір". Слухайте і ви цю щемливу колядку!

"Сумний Святий Вечір" була створена у 40-х роках за мотивами іншої колядки – "Нова радість стала". Сучасним виконанням музиканти поділилися під час того, як лунала повітряна тривога... "В двадцять третім році..."

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І якщо тоді ця коляда оспівувала репресії, які пережили українці від радянського окупаційного режиму. То зараз ми хочемо розказати про ті події, які переживаємо. Це не просто наша спільна робота. Це історія, яку потрібно відчути кожному українцю. "Сумний Святий Вечір" – це про наші реалії, сум, який наразі живе всередині кожного із нас. Ми зараз є свідками великих історичних подій. І хочемо, щоб пам'ять про них залишилась у майбутніх поколінь", – йдеться в описі до музичної прем'єри.

Слухати пісню Сергій Лазановський|RIDNYI & 7TEEN'S & Настя Марків – Сумний Святий Вечір:

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