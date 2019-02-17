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Нацвідбір на Євробачення 2019

Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Відома співачка і суддя Нацвідбору на Євробачення 2019 Джамала після оголошення імен фіналістів конкурсу вирішила показати кадри із закулісся. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Джамала пообіцяла перед початком ефіру, що буде показувати бекстейдж, і дивувати підписників цікавим репортажем. Зірка також назвала імена переможців другого півфіналу Нацвідбору.

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"Спасибі за те, що дивитеся, сперечаєтеся, що не погоджуєтеся. Це все і є конкурс "Євробачення". Особисто мене сьогодні вразили Freedom-jazz", – зізналася Джамала.

Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору - фото 308263

Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору - фото 308264

Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору - фото 308265

Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору - фото 308266

Джамала показала унікальні знімки із закулісся Нацвідбору - фото 308267

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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