Дівчина тижня: сексуальна та гаряча "чемпіонка по дурості" Кейтлін Аптон (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Лорен Кейтлін Аптон – спокуслива 29-річна американська модель, яка прославилася на весь світ завдяки "високоінтелектуальній" промові.

Лорен Кейтлін Аптон – американська модель, яка виграла конкурс Міс юна Південна Кароліна 2007. Перемога дозволила красуні потрапити на конкурс Міс юна Америка 2007, який зробив її відомою на весь світ. На той час дівчині було 18 років.

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Дата народження: 27 березня 1989 року (29 років);

Рідне місто: Лексінгтон, Південна Кароліна.

У фіналі цього дівчата повинні були відповідати на різні запитання від журі. Кейтлін попалося каверзне питання "Чому кожен п'ятий американець не може відшукати свою країну на карті світу?". На це питання дівчина дала дуже дивну відповідь, відео з якою стало одним з хітів на YouTube, набравши десятки мільйонів переглядів, і породило безліч пародій.

"Особисто я думаю, що американці не можуть цього зробити, тому що ... ну ... деякі представники нашої нації не мають карт і ... ну ... я думаю, що наша освіта ... Як в Південній Африці і ... ну ... в Іраку ... типу всюди ... і ... я думаю, що вони повинні, наша освіта тут в США має допомогти США, ну ... повинна допомогти Південній Африці і має допомогти Іраку і азіатським країнам, так що ми зможемо побудувати наше майбутнє ... ".

Після такої промови Кейтлін відразу ж стала лауреатом "Всесвітньої премії за дурість".

Тим не менш, після конкурсу красуню накрила хвиля популярності. Аптон уклала контракт з модельним агентством Дональда Трампа. Зараз вона займається фітнесом і працює зі спортивним брендом "Red Bull". І дівчина може похизуватися безліччю відвертих фото. Тобі сподобається:

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