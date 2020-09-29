Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Джамала показала архівні фото, на яких її не впізнати

  • 28
Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Українська співачка Джамала поділилася з фоловерами на своїй сторінці в Instagram серією архівних знімків із сімейного альбому.

Зірка розповіла, що раніше заздрила своїм подругам, які жили у квартирах в багатоповерховому будинку.

І ще: Джамала і Pianoбой – Эндорфины: слухай новий легкий трек про любов

А зараз, коли у неї є квартира, вона хоче переїхати жити в приватний будинок. Попри те, що все дитинство вона прожила з родичами в приватному будинку і кожен день їй треба було робити домашні обов'язки.

"Так, у мене є дуже затишна квартира, яку я дуже люблю, там є все необхідне. Але зараз хочеться заземленості. Раніше я про це не замислювалася, хоча все дитинство прожила в приватному будинку зі своїм городом, з садом, величезною кількістю обов'язків, з кімнатою, яку постійно ділила з різними родичами. Насправді будинок це місце, де тебе чекають. Але іноді хочеться розвалитися на тапчані", – написала Джа. Гортайте галерею:

Це цікаво: Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тест на характер: виберіть місце в літаку і дізнайтесь більше про себе
  • 27 вересня, 15:29
  • 5331
Мотиваційні відео Вілла Сміта, які змушують надихнутися
  • 25 вересня, 16:21
  • 482
Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
  • 26 вересня, 15:10
  • 231
Загрузка...
Новини