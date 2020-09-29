Джамала показала архівні фото, на яких її не впізнати

Українська співачка Джамала поділилася з фоловерами на своїй сторінці в Instagram серією архівних знімків із сімейного альбому.

Зірка розповіла, що раніше заздрила своїм подругам, які жили у квартирах в багатоповерховому будинку.

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А зараз, коли у неї є квартира, вона хоче переїхати жити в приватний будинок. Попри те, що все дитинство вона прожила з родичами в приватному будинку і кожен день їй треба було робити домашні обов'язки.

"Так, у мене є дуже затишна квартира, яку я дуже люблю, там є все необхідне. Але зараз хочеться заземленості. Раніше я про це не замислювалася, хоча все дитинство прожила в приватному будинку зі своїм городом, з садом, величезною кількістю обов'язків, з кімнатою, яку постійно ділила з різними родичами. Насправді будинок – це місце, де тебе чекають. Але іноді хочеться розвалитися на тапчані", – написала Джа. Гортайте галерею:

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