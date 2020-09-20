Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками

Українська співачка Джамала порадувала шанувальників на своїй сторінці в Instagram серією зворушливих фото, на яких відображена в компанії дітей та чоловіка. Артистка розповіла, як поєднує материнство і роботу.

Так, на свіжих сімейних знімках 37-річна Джамала знялася у колі найрідніших. Зірка позувала з крихітним малюком Селімом-Гіраєм, старшим сином Еміром-Рахманом і чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. Знаменита виконавиця показала, як облаштувала дитячу кімнату.

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"Бути мамою – найскладніша робота у світі! Ти як вічний двигун – не вимикається ніколи. Повертаєшся додому після концерту, лягаєш спати і раптом згадуєш, що на завтра немає фаршу на суп з фрикадельками. Під час інтерв'ю раптом ловиш замислений погляд журналіста, який не може згадати наступне питання. І ти, користуючись паузою, теж йдеш у свої думки. І згадуєш, що не замовила в інтернет-магазині памперсів на 2 різні розміри. На вулиці під час фотосесії для глянцевого журналу раптом помічаєш, що Емірка зовсім не готовий до осені. Де ж купити черевики, светри і куртки. P. S. Так, до речі, я придумала таке ліжко для двох дітей і одного дорослого", – поділилася артистка.

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