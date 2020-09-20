Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками

  • 11
Джамала у сімейному колі - фото 1
Джамала у сімейному колі / instagram

Українська співачка Джамала порадувала шанувальників на своїй сторінці в Instagram серією зворушливих фото, на яких відображена в компанії дітей та чоловіка. Артистка розповіла, як поєднує материнство і роботу.

Так, на свіжих сімейних знімках 37-річна Джамала знялася у колі найрідніших. Зірка позувала з крихітним малюком Селімом-Гіраєм, старшим сином Еміром-Рахманом і чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. Знаменита виконавиця показала, як облаштувала дитячу кімнату.

І ще: Тіна Кароль повторила оголений образ 15-річної давності

"Бути мамою – найскладніша робота у світі! Ти як вічний двигун – не вимикається ніколи. Повертаєшся додому після концерту, лягаєш спати і раптом згадуєш, що на завтра немає фаршу на суп з фрикадельками. Під час інтерв'ю раптом ловиш замислений погляд журналіста, який не може згадати наступне питання. І ти, користуючись паузою, теж йдеш у свої думки. І згадуєш, що не замовила в інтернет-магазині памперсів на 2 різні розміри. На вулиці під час фотосесії для глянцевого журналу раптом помічаєш, що Емірка зовсім не готовий до осені. Де ж купити черевики, светри і куртки. P. S. Так, до речі, я придумала таке ліжко для двох дітей і одного дорослого", – поділилася артистка.

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426285

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426286

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426287

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426288

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426289

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426290

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426291

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426292

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426293

Джамала зворушила мережу теплими сімейними знімками - фото 426294

Читайте також: alyona alyona ефектно станцювала у рекламі спідньої білизни: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
  • 12 вересня, 14:50
  • 216
Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки
  • 13 вересня, 21:49
  • 37861
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2524998
Загрузка...
Новини