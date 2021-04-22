Джамала похвалилася шикарними результатами схуднення (ФОТО)

Співачка Джамала поділилася результатами боротьби із зайвою вагою. Зірка опублікувала кадри зі спортзалу в Єгипті, на яких продемонструвала свою нову фігуру!

Кілька місяців тому Джамала поставила собі мету скинути десять кілограмів. Тоді вона важила 69 кг при зрості 1,67 м. Уже кілька місяців зірка правильно харчується, але все ще незадоволена своїм тілом, про що розповіла в інстаграмі.

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"Займаюся я спортом? Практично ні. Чому? Все просто: немає часу / втомилася / хочу спати / захворіла. Хтось скаже, що це все відмазки, якщо бачиш мету і хочеш... і все в такому дусі. Але зі спортом у мене не складалося саме з цих причин, правда. І хоч бажання було велике, займалася час від часу, коли їздила на відпочинок або все ж знаходила вікно в графіку", – зазначила Джамала.

Співачка поділилася, що планує повернути тонус свого тіла за допомогою косметичних процедур і подякувала фоловерам, які підтримують її. У кадрі ж красуня продемонструвала підтягнуте тіло – плоский животик і пружні ніжки. Гортайте галерею:

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