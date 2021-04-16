Джамала кардинально змінила імідж: зухвалі фото

Відома українська співачка Джамала не боїться експериментувати зі змінами образу. Цього разу артистка справді кардинально змінила зачіску.

Своїм новим зухвалим іміджем Джамала похизувалася в Instagram. Так, виконавиця змінила подовжене каре на довгі африканські косички.

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Крім того, співачка влаштувала фотосесію в стильному образі – вона приміряла темні джинси з дірками на колінах, сіру сорочку оверсайз з нашивками і написами та білі кеди.

За словами Джамали, на створення такої зачіски пішло 7 годин, зате її можна буде носити все літо. "У будь-якій незрозумілій ситуації міняй зачіску!" – пожартувала Джа.

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