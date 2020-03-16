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Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Українська співачка Джамала порадувала своїх шанувальників новою порцією сонячних кадрів, на яких також продемонструвала помітно округлий животик. Фанати уже роблять прогноз – буде хлопчик чи дівчинка.

Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків і побажала підписникам приємних вихідних, запевняючи, що все буде добре. Артистка приміряла цікаву комбінацію з облягаючого вбрання і вільної шкіряної куртки, доповнивши образ помаранчевими брюками.

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Зірка ефектно посміхається і буквально заряджає користувачів мережі своїм позитивом. А тим часом у коментарях під знімками юзери захоплюються весняним образом Джамали і навіть діляться прогнозами, що у співачки народиться дівчинка, адже співачка стала ще красивішою під час вагітності.

Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото - фото 392240

Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото - фото 392241

Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото - фото 392242

Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото - фото 392243

Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото - фото 392244

Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото - фото 392245

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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