Джамала підкреслила округлий животик облягаючим образом: яскраві фото

Українська співачка Джамала порадувала своїх шанувальників новою порцією сонячних кадрів, на яких також продемонструвала помітно округлий животик. Фанати уже роблять прогноз – буде хлопчик чи дівчинка.

Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram серію знімків і побажала підписникам приємних вихідних, запевняючи, що все буде добре. Артистка приміряла цікаву комбінацію з облягаючого вбрання і вільної шкіряної куртки, доповнивши образ помаранчевими брюками.

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Зірка ефектно посміхається і буквально заряджає користувачів мережі своїм позитивом. А тим часом у коментарях під знімками юзери захоплюються весняним образом Джамали і навіть діляться прогнозами, що у співачки народиться дівчинка, адже співачка стала ще красивішою під час вагітності.

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