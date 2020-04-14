Вагітна Джамала показала нові фото

Вагітна співачка Джамала показала свій животик, чим неабияк потішила фанатів.

Домашню фотосесію 36-річна співачка влаштувала просто на підлозі в квартирі.

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Вона одягнена в напівпрозору обтягуючу кофточку з графічним принтом і джинси, які розстебнула, щоб не тиснули живіт. Нагадаємо, що це друга вагітність співачки. Первісток Джамали і її чоловіка Бекіра Сулейманова (Емір-Рахман) народився в березні 2018 року.

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