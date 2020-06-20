Джамала народила другу дитину: найпунктуальніший малюк

Переможниця Євробачення поділилася прекрасною новиною: Джамала народила другу дитину!

І це знову син! Про поповнення в родині артистка повідомила в своєму Інстаграм.

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Другого хлопчика Джамала і її чоловік Бекір назвали Селім-Ремзі. Зірка народжувала в одному з приватних київських пологових будинків. "Селям Алейкум! Ласкаво просимо до нашого бенду !!! Мій другий принц, Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входити у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме у свій час", – поділилася радістю співачка.

Перший син Джамали Емір-Рахман народився 27 березня 2018 року. Цього року йому виповнилося 2 роки.

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