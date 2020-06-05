У цих пар знаків Зодіаку народжуються обдаровані діти

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Водолій і Близнюки

Саме у цих двох знаків народжуються найталановитіші і найобдарованіші діти. Як правило, вони різнобічно розвинені. У них з самого раннього дитинства відкриваються різні таланти. А також ці малюки не позбавлені творчого дару, і це теж похвально. Однак в цьому є недолік. Іноді у таких дітей дуже багато захоплень, і вони просто не доводять розпочаті справи до кінця.

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Стрілець і Лев

Якщо цей союз народить дитину, то малюк обов'язково буде відрізнятися своїм високим інтелектом. У школі вони дуже добре вчаться і прагнуть бути найкращими учнями в класі. Такі люди до самої старості прагнуть постійно вчитися чомусь новому. І вже до тридцяти років можуть успішно отримати кілька вищих освіт.

Терези й Козеріг

Були проведені дослідження, в ході яких стало ясно, що саме від цих пар народжується багато чиновників. У цих людей може бути багато дітей, і всі вони будуть працьовитими і здатними. Багато людей цінують дітей цієї зодіакальної пари, і саме за їх таланти в різних галузях. За що б не взялися ці діти, вони показують миттєвий позитивний результат.

Діти

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