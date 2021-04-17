Дві речі, які не варто робити на голодний шлунок

Від того, наскільки добрим і бадьорим буде ранок, залежить наш настрій і працездатність протягом усього дня. Але є речі, які категорично заборонено робити вранці натще.

Ми шкодимо нашому шлунку в рівній мірі, коли переїдаємо або недоїдаємо. Врахуйте, що порожній шлунок теж може спровокувати різні хвороби. Про те, чого не можна робити натще, пише likeni.

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Вживати алкогольні напої

Алкоголь зовсім варто виключити зі свого раціону. Одною з основних його властивостей є здатність відразу ж потрапляти в кровотік, якщо шлунок порожній. У такому випадку процес сп'яніння відбувається набагато швидше, і ви ризикуєте втратити контроль над своїм тілом. Якщо обставини складаються так, що ви не можете вранці відмовитися від спиртного, тоді віддайте перевагу охолодженим негазованим алкогольним напоям, тому що вони повільніше всмоктуються в кров.

Фізичні навантаження

Дослідники заявили, що фізична активність натще не тільки обмежує можливості тіла, але і стає перешкодою на шляху до досягнення високих результатів в спорті. Якщо є захворювання, пов'язані зі шлунково-кишковим трактом, перед будь-якими фізичними навантаженнями краще забезпечити собі легкий перекус.

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