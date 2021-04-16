Чи корисне інтервальне голодування: вчені оголосили свій вердикт

Останнім часом шаленої популярності набуло інтервальне голодування. Але досі не було достатньо наукових досліджень, які могли б підтвердити або спростувати його користь. Тепер же учені оцінили вплив такого режиму харчування. Дізнайтеся, до яких висновків вони дійшли.

Багато людей не їдять після 18:00, намагаючись схуднути та поліпшити стан здоров'я. Вчені з Бірмінгема заявили, що інтервальне голодування ефективніше, пише журнал Science Direct.

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Американські експерти провели 10-тижневий експеримент за участю повних чоловіків. Половина випробовуваних голодувала перші п'ять тижнів – вони могли їсти протягом 6 годин, а потім голодувати 18 годин. У них було шість годин до 15:00 щодня для трьох прийомів їжі. Інша половина, контрольна група, могла харчуватися протягом 12 годин на день.

Через п'ять тижнів експерименту була семитижнева перерва в дослідженні, а потім групи змінилися. Кількість споживаних калорій не змінилося ані для одного з учасників у порівнянні з їх повсякденним життям, тобто не було свідомого зниження ваги.



Інтервальне голодування позитивно впливає на зниження ваги / Фото Unsplash

Автори виявили, що тривала перерва між останнім і першим прийомом їжі позитивно впливає не тільки на вагу, але і на здоров'я людини, яка хоче схуднути. Вона має великий вплив на артеріальний тиск, рівень інсуліну і стрес. Але ми все ж рекомендуємо спочатку порадитися зі своїм лікарем. Цілком імовірно, що інтервальне голодування вам категорично не підходить.

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