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Дивовижні властивості лайма, про які варто знати
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Лайм – це екзотичний плід зеленого кольору, який можна побачити на столі далеко не в кожному будинку. Багато хто наївно думає, що цей фрукт використовують тільки для приготування і прикраси коктейлів, але це далеко не так.
Лайм – це не зелений лимон, а самостійний вид цитрусових – просто генетично вони схожі як брати. І лайм не менш корисний для організму, тому медики рекомендують збагачувати їм свій раціон. Що ж в ньому такого? Про це пише xcook.
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Антиоксидантний захист
У складі лайма, як і в лимоні, багато вітаміну С, який потрібен нашому організму для зміцнення імунітету та інших важливих функцій. Також лайм багатий на антиоксиданти, які блокують ранній процес старіння організму і захищають його від негативного впливу вільних радикалів.
Профілактика цукрового діабету
Американська діабетична асоціація називає лайм суперфудом. У ньому багато розчинної клітковини, яка зменшує абсорбцію цукру в кровотік. У лайма низький глікемічний індекс, тому він не провокує стрибки глюкози.
Підтримує здоров'я шкіри
Лайм багатий на корисні кислоти, тому його можна використовувати як засіб для нанесення на шкіру, що сприяє видаленню мертвих клітин. Потрапляючи в організм, цитрусовий сік стимулює вироблення колагену, тим самим омолоджує шкірний покрив і покращує його загальну текстуру.
Знімає запалення
Цитрусові мають протизапальні властивості, тому їх можна використовувати у випадку запальних захворювань. Однією з причин артриту є надмірне накопичення сечової кислоти в організмі. Лимонна кислота ж, що міститься в лаймі, є розчинником, якраз відповідним для розчинення сечової кислоти. При збільшенні лимонної кислоти в організмі зменшується концентрація сечової.
Зміцнює імунітет
Лайм підтримує роботу імунної системи, допомагає запобігати попаданню в організм різноманітних інфекцій і виступає профілактикою для таких хвороб, як малярія, діарея і пневмонія. Крім того, вітамін C допомагає боротися з простудними хворобами і підвищує загальний імунітет організму.
Косметика
Лаймовий сік широко використовують професійні виробники косметики, а також просто в домашніх рецептах як засіб для відбілювання, очищення і підсушування шкірного покриву. Єдине, на що варто звертати увагу жінкам при вживанні цього фрукта, так це на помірність.
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