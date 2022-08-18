У Нацвідбору на Євробачення 2023 буде новий музичний продюсер

Вже відомо, хто став новим музичним продюсером для Нацвідбору на Євробачення 2023. Читайте далі та дізнайтеся і ви!

Новим музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення 2023 став Дмитро Шуров, відомий як Ріаnобой.

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Артист хоче, щоб після переможного виступу гурту "Kalush Orchestra", наступного року Україну представив сучасний музикант, який є частиною світового музичного контексту.

У вас є майже два місяці, щоб створити свою переможну пісню, яка дихає новою Україною, пісню, яка зачепить і надихне світ", – зазначає Ріаnобой.

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