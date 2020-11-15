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Папа Римський Франциск постави лайк сексуальній моделі в Instagram: фотофакт

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Папа Римський Франциск постави лайк сексуальній моделі в Instagram: фотофакт - фото 1

Папа Римський Франциск лайкнув пікантний знімок бразильської моделі Наталії Гаріботто, яка позувала у відвертому вбранні. На фото дівчина постала в образі школярки в панчохах і коротенькій спідниці.

Відзначається, що модель Наталія Гаріботто зраділа увазі 83-річного понтифіка і написала йому приватне повідомлення в Instagram. Однак відповіді так і не отримала, лайк також незабаром зник зі сторінки.

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Крім Франциска публікацію моделі також оцінило понад 114 тисяч осіб.

Лайк незабаром зник з-під знімка, найімовірніше, відмітка "подобається" від понтифіка з'явилася випадково. Сам Франциск поки ніяк не відреагував на те, що трапилося.

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