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Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс

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Детокс - фото 1
Детокс / hronika

Після свят людям хочеться легкості, схуднення і очищення. Приватні клініки пропонують різні програми очищення та детоксикації, але чи варті ці послуги часу, заощаджень і зусиль.

Про дію детоксикації розповіла Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

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Насправді, точного визначення про те, що таке токсини – немає. Самі ж люди, які пропагують детоксикацію, що завгодно називають цим терміном: бактерії, віруси, алергени. Це лише вдалий маркетинговий хід, тому до медицини не має ніякого відношення. У тілі людини є ряд ферментів, печінка, нирки, легені і кишківник, які знешкоджують і виводять різні сполуки, які опинилися в організмі з різних причин.

Найкраще, що ви можете зробити в цьому випадку – уберегти свій організм і не робити новорічну "інтоксикацію". Вчасно припиняйте їсти, віддавайте перевагу овочам і фруктам, пийте достатньо води.

Супрун розповіла, чи потрібен після свят детокс - фото 377914

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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