Забула про спіднє: сексуальна Демі Роуз здивувала сукнею-сіткою (фото 18+)

Відома модель Демі Роуз ще раз підтвердила, що зовсім не має комплексів щодо своєї фігури. Вона поділилась пікантним знімком у ледь помітній сукні, яка підкреслила її гарячі форми.

25-річна модель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де має понад 13 мільйонів підписників. А все тому, що дівчина з ангельською вродою має ефектну фігуру, через яку її порівнюють з Кім Кардашян. Також красуня зовсім не соромиться демонструвати свої форми навіть без одягу.

І ще: Австралійська модель зняла гаряче відео в бікіні (18+)

Це підтверджує і недавнє фото моделі у сітчастій сукні, яку вона приміряла на голе тіло. Так Демі нагадує про те, що весна у розпалі. За короткий час дівчина отримала понад 456 тисяч вподобань та кілька тисяч коментарів з компліментами. І тут важко не погодитись:

instagram.com/demirose

Читайте також: Карантин виглядає не так: Ратажковскі вразила зовсім голим фото (18+)