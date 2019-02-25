Школа 3 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу Випускний

Другий сезон серіалу Школа завершився ще восени 2018, тож фанатів стрічки цікавить, коли вийде продовження телеісторії. До вашої уваги точна дата прем'єри Школи 3 під назвою "Випускний"!

Останній епізод серіалу Школа: Недитячі ігри 2 вийшов на телеекрани ще 11 жовтня 2018 року, однак фінал серії не тільки не відповів на запитання глядачів, а й здивував новими інтригами. Творці стрічки обірвали розвиток подій на найцікавішому, давши зрозуміти, що 3 сезон Школи буде!

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Високі рейтинги та популярні блогери-актори переконали авторів зняти продовження, адже серіал збирає мільйони переглядів у мережі та не менше фанів перед телеекранами.

І ми вже знаємо, коли вийде Школа 3!

Дата виходу серіалу Школа 3 "Випускний"

1+1 оголосив, що продовження стрічки під назвою "Школа. Випускний" вийде 4 березня 2019 року. Нові серії традиційно показуватимуть з понеділка по четвер. У продовженні другого сезону Школи улюбленим героям доведеться вирішувати по-справжньому дорослі проблеми у випускному класі, а їхні вчителі та батьки намагатимуться зрозуміти підлітків.

1 серія нового сезону серіалу ШКОЛА.ВИПУСКНИЙ вийде 4 березня о 20.45 на телеканалі 1+1.

"Ми розкажемо, як склалося життя головних героїв після фатальної пожежі та розкриємо актуальне питання для підлітків – вибір майбутньої професії та вступ до університету. Наші герої також пройдуть усі випробування випускного класу, але разом із цим, вони продовжать боротьбу за популярність серед однолітків та кохання. Пожежа стане точкою відліку у житті улюбленців глядачів, після якої вони змінять свої погляди на життя. Наприклад, все зміниться настільки, що конкурентки Лола та Ніка стануть найкращими подругами. Також стане зрозуміло, чи вдасться врятувати вагітну Дарину Петрівну, яка пішла в епіцентр полум’я, щоб знайти Тоху, та з ким залишиться Катерина Анатоліївна", – привідкрила завісу головний продюсер серіалу Ольга Слісаренко.

3 сезон буде називатися Школа.Випускний

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