Кіт Харінгтон проговорився дружині про фінал Гри престолів

Актор Кіт Харінгтон не зміг утримати в таємниці кінцівку серіалу "Гра престолів" і розповів усе своїй дружині Роуз Леслі. А потім інсайдери дізналися про воскресіння у фінальному сезоні одного з героїв.

У жовтні 2018 року Кіт Харінгтон похвалився журналістам, що приховує кінцівку "Гри престолів" навіть від своєї дружини і колеги по серіалу Роуз Леслі. Але тепер він зізнався, що не зміг утримати в собі цю таємницю і розповів усе близькій людині.

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Виконавець ролі героя Джона Сноу зізнався пресі, що відразу ж пошкодував про те, що порушив обітницю мовчання. Дізнавшись від нього розв'язку телесаги дружина настільки розсердилася, що не розмовляла з чоловіком впродовж трьох днів.

Кіт Харінгтон та його дружина Роуз Леслі

Журналістам же Харінгтон сказав, що відчуває змішані почуття з приводу фіналу серіалу, тому що не йдеться однозначно про сумні чи позитивні події. Актор чекає разом з глядачами виходу останнього сезону, щоб скласти про сюжет остаточне враження.

А незабаром після цих одкровень Харінгтона інсайдери повідомили закордонним журналістам, що Пітер Бейліш за сюжетом серіалу воскресне. Фанати вважають, що цей персонаж продовжить маніпулювати іншими героями у спробі посісти Залізний Трон.

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