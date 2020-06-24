Якою має бути вечеря, щоб не набрати зайвих кілограмів

Щоб вечеряти без страху набрати вагу, необхідно дотримуватися меню, яке б сприяло постійному, стабільному рівню цукру в крові – це допомагає залишатися стрункими і без проблем засинати. Такою порадою поділилися дієтологи з Німеччини. Також вони розповіли, що слід їсти ввечері.

За словами фахівців, продукти з білої муки, шліфований рис, фруктові пакетовані соки, солодощі сприяють різкому підвищенню рівня цукру в крові – і такому ж швидкому його зниженню. Як результат, виникає спалах голод.

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Їхня порада щодо вечері така: щоб не боятися набрати вагу, потрібно вибирати багаті білком продукти, овочі і корисні жири. Тоді виділення глюкози й інсуліну буде залишатися в нормальних межах. Оптимально вечеряти такими джерелами білка як риба, нежирна курка, яйця, тофу, соєві продукти, бобові, горіхи.

"Вечеря не повинна бути виключно білковою, щоб не чинити стимулюючий ефект перед сном. Ідеально – це суміш вуглеводів і білків на користь білків. Вуглеводи заспокоюють, дозволяють організму вивільняти гормон щастя серотонін, що сприяє виділенню гормону сну мелатоніну", – наголошують експерти.

Сильно оброблені або жирні страви ввечері не рекомендуються. Вони напружують травну систему, заважаючи добре спати. Крім того, слід утримуватися від вживання сирої їжі – у цьому випадку організму доводиться занадто багато концентруватися на травленні у нічний час, замість того, щоб відновлювати себе.

Віддайте перевагу овочам, а також білковій їжі

Якими продуктами корисно вечеряти? Німецькі дієтологи назвали їжу, стимулюючу жировий обмін, а також поліпшуючу нарощування м'язів.

Тофу і пісне м'ясо. Містять високоякісні білки, що сприяють росту м'язів і стабільного рівня цукру в крові.

Жирна риба. Її головна цінність – омега-3 жирні кислоти: вони також допомагають стабілізувати рівень глюкози в крові.

Яйця. Вони містять багато триптофану, через що роблять позитивний вплив на якість сну. Є одним з найкращих продуктів, що зміцнюють м'язи.

Молочні продукти. Завдяки низькому вмісту вуглеводів і великої кількості білка насичують протягом тривалого часу. Але їсти їх потрібно помірно.

Авокадо. Його олеїнова кислота підтримує втрату ваги, захищає від нічних бажань поїсти.

Мигдаль. Стабілізує рівень цукру в крові, а його кальцій сприяє спалюванню жиру. На вечерю достатньо з'їсти жменю.

"Ви можете комбінувати ці продукти з великою кількістю свіжих овочів, листям салату, бобовими, диким рисом, кіноа, які містять клітковину", – порадили лікарі.

Будьте здоровими та не забувайте про те, що вечеря не має перевантажувати ваш організм.

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