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Чотири серіали, з якими ви не зможете зупинитися до останньої серії

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Кадр з серіалу Приплив - фото 1
Кадр з серіалу Приплив / ivi

Як правило, ці серіали не дуже довгі, тому, якщо ви і будете відрізані для суспільства, то не дуже надовго.

До життя

На Землі настало світле майбутнє: ми перемогли старість і тепер можемо жити вічно, а виглядати при цьому молодими і прекрасними. Однак у цього блага є своя темна сторона – люди врешті-решт втомлюються від безглуздого життя, і з'являються підлітки, які, і 23 років не проживши, обирають самогубство.

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Приплив

Студентка поліційної академії в Стокгольмі Олівія отримує домашнє завдання на канікули: вивчити матеріали злочину 25-річної давності і прикинути, як можна було б розслідувати його в наші дні. На вивчення дали справу про вбивство молодої вагітної жінки, закопаної живцем в пісок на березі і загиблої під час припливу. Насамперед Олівія виявляє, що це розслідування вів раніше її покійний батько, і всі документи лежать в їх гаражі серед старих речей.

Рівень

Сержанту Ненсі Девлін доручають складну справу: розслідувати вбивство нечистого на руку бізнесмена і наркоторговця Френка Ле Со. Для Ненсі ця робота ускладнюється тим, що вона була близько знайома із загиблим і його сім'єю, Френк свого часу був їй як батько, а його дочка найкращою подругою.

По той бік

Лікарі шоковані: Холден Метьюс, який був у комі 12 років, раптом отямився. Хлопець за час хвороби примудрився уникнути м'язової атрофії, а його мозок працював так, ніби Холден весь цей час не спав. Попри те, що лікарі мріяли б вивчити феномен докладніше, він вирушає з батьками додому. Починати життя з нуля, звичайно, складно, але в цілому непогано, коли у тебе любляча сім'я.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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