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Дуже дивні справи: з'явився новий трейлер і дата виходу 3 сезону

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Дуже дивні справи 3, дивіться тизер серіалу онлайн - фото 1
Дуже дивні справи 3, дивіться тизер серіалу онлайн / Collider

У мережі показали новий нетиповий тизер продовження серіалу Дуже дивні справи (Stranger Things 3), а також стала відома дата виходу 3 сезону. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів новим незвичайним промо до серіалу Дуже дивні справи або ж Дивні Дива (Stranger Things 3), який зовсім скоро вийде на екранах. Прем'єра третього сезону запланована вже на 4 липня.

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Яскравий ролик викликав чимало запитань, адже зовсім не показав улюблених героїв, натомість можна побачити сцену біля басейну, де матусі із захватом стежать за рятувальником Біллі Харгроуом. Новий персонаж заграє з мамою Майка. Можна зрозуміти, що Дуже дивні справи зовсім не про дітей.

Дуже дивні справи 3, дивіться тизер серіалу онлайн:

Дуже дивні справи або Дивні Дива (в оригіналі Stranger Things) — американський науково-фантастичний серіал, який створили братами Даффер для сервісу VOD Netflix. Сьогодні є 2 сезони по 8 серій. Перший сезон показують моторошний таємний бік історії, у якій у звичайному містечку зникає хлопчик. Його друзі, родині та поліція вирушають на пошуки, але вони не знають, з чим стикнулись. Це варте вашої уваги, адже навіть критики високо оцінили стрічку, давши їй 8 балів з 10.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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