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Дуже дивні справи та Форма води: Сімпсони знімуть епізод за мотивами популярних стрічок

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Новий епізод Сімпсонів вам сподобається - фото 1
Новий епізод Сімпсонів вам сподобається

Творці "Сімпсонів" планують показати пародію на серіал "Дуже дивні справи" та фільм "Форма води" у новому хелловінському епізоді. Як ви вже зрозуміли, чекати залишилося не так уже й багато.

Мультсеріал присвячує святу по одній серії кожного жовтня з 1990 року. За стандартом епізод розділяється на три історії-пародії: раніше автори вже обіграли "Парк юрського періоду", "Той, хто виганяє диявола", "Ворона" і "Голодні ігри".

І ще: Дітки виросли: як змінилися актори серіалу Дуже дивні справи

Як показано на постері, Одинадцять з "Дуже дивних справ" зіграє Ліза, а Барту дістанеться роль Майка. У пародії на "Форму води" з'явиться Мардж Сімпсон.

Постер нового епізоду 'Сімпсонів' - фото 341657
Постер нового епізоду "Сімпсонів"

Прем'єра епізоду відбудеться 20 жовтня.

Читайте також: Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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