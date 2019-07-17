Дуже дивні справи та Форма води: Сімпсони знімуть епізод за мотивами популярних стрічок

Творці "Сімпсонів" планують показати пародію на серіал "Дуже дивні справи" та фільм "Форма води" у новому хелловінському епізоді. Як ви вже зрозуміли, чекати залишилося не так уже й багато.

Мультсеріал присвячує святу по одній серії кожного жовтня з 1990 року. За стандартом епізод розділяється на три історії-пародії: раніше автори вже обіграли "Парк юрського періоду", "Той, хто виганяє диявола", "Ворона" і "Голодні ігри".

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Як показано на постері, Одинадцять з "Дуже дивних справ" зіграє Ліза, а Барту дістанеться роль Майка. У пародії на "Форму води" з'явиться Мардж Сімпсон.

Постер нового епізоду "Сімпсонів"

Прем'єра епізоду відбудеться 20 жовтня.

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